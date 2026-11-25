Generalul Gabriel Oprea: ”190 de atacuri lângă granița României. Nu cerem război, cerem un scut la Marea Neagră”
Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul Pentru Patrie, Militari, Polițiști (PPMP), conduse de generalul (r.) prof. univ. dr. Gabriel Oprea, solicită Guvernului României, Ministerului Apărării Naționale (MApN) și Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) elaborarea și implementarea urgentă a unui plan național de protecție a frontierei maritime, a Portului Constanța, a Deltei Dunării și a populației din zona litoralului, în contextul intensificării atacurilor cu drone în apropierea graniței României.
UMPMV și PPMP cer măsuri defensive urgente pentru protejarea României la Marea Neagră
Trei nave comerciale lovite de drone într-o singură seară lângă Sulina. 58 de pătrunderi neautorizate în spațiul național de la începutul războiului din Ucraina, dintre care 39 numai în 2026. Războiul de la graniță a ajuns în apele noastre, iar România trebuie să treacă de la reacție la descurajare. UMPMV și PPMP cer Guvernului, Ministerului Apărării Naționale și CSAT un plan urgent de protecție a frontierei maritime, a Portului Constanța, a Deltei Dunării și a populației. România nu trebuie să aștepte o tragedie ca să își consolideze apărarea. Prevenția, descurajarea și capacitatea de reacție trebuie să fie priorități permanente ale securității naționale. România este stat membru NATO și un factor de stabilitate și pace în regiune. Țara noastră nu folosește o retorică agresivă și nu amenință pe nimeni. Ea acționează prin diplomație inteligentă, cu demnitate și onoare, alături de aliații săi. Măsurile pe care le cerem sunt strict defensive: protejarea frontierei, a infrastructurii de la Marea Neagră și de la Gurile Dunării și a oamenilor care trăiesc acolo.
se arată într-un comunicat remis redacției.
UMPMV și PPMP atrag atenția asupra intensificării amenințărilor la granița României, invocând datele MApN care indică 190 de atacuri în apropierea frontierei, 58 de pătrunderi neautorizate în spațiul național și aproximativ 150 de mine marine descoperite în derivă de la începutul războiului din Ucraina. Cele două organizații solicită un sistem integrat de apărare antidronă și consolidarea cooperării României cu Bulgaria, Turcia și aliații NATO pentru protejarea securității la Marea Neagră.
Plan în zece puncte pentru securitatea frontierei maritime și protejarea populației
Astfel, cele două organizații propun zece măsuri concrete, grupate pe patru direcții strategice, pentru consolidarea apărării României la Marea Neagră, în continuarea demersurilor anunțate în comunicatele din 18 și 22 noiembrie 2026.
Frontiera maritimă și Gurile Dunării. Un scut antiaerian și antidronă stratificat pe flancul estic, cu prioritate la Sulina, Tulcea și Constanța: radare de joasă altitudine, război electronic și interceptoare ieftine, finanțate prioritar din programul SAFE.
O lege clară privind regulile de angajare, care să permită doborârea rapidă a dronelor în spațiul aerian și în apele teritoriale, fără întârzieri birocratice.
Supraveghere maritimă permanentă, 24/7, integrată între Forțele Navale, Garda de Coastă și ARSVOM, cu drone și senzori proprii.
Portul Constanța și infrastructura critică. Perimetru de securitate maritim pentru porturile Constanța, Midia și Mangalia: sonare, bariere și echipe EOD în alertă permanentă.
Protecție dedicată pentru Neptun Deep, platformele maritime, conductele și cablurile submarine, Canalul Dunăre–Marea Neagră și coridorul de transport spre Ucraina.
Capacități naționale împotriva războiului hibrid: atacuri cibernetice, bruiaj electronic și amenințări asupra infrastructurii critice.
Protecția populației. Alertare rapidă RO-Alert, adăposturi verificate în Delta Dunării și pe litoral, exerciții periodice și informare corectă după fiecare incident, împotriva panicii și a dezinformării.
Creșterea prezenței militare americane și aliate în România, inclusiv o prezență consolidată a Diviziei 101 Aeropurtate la Mihail Kogălniceanu, în cadrul parteneriatului strategic cu SUA.
Cooperare militară România–Bulgaria–Turcia sub coordonarea NATO, cu patrule aeriene aliate de supraveghere, în limitele Convenției de la Montreux.
Implicarea rezerviștilor și a cadrelor în retragere în pregătirea populației și sprijin real pentru militarii și polițiștii din prima linie și familiile lor: dotări, sporuri de risc, asistență socială garantată.
General Gabriel Oprea: ”Marea Neagră nu mai este o graniță liniștită”
De asemenea, UMPMV și PPMP subliniază că România, în calitate de membru NATO și al Uniunii Europene, trebuie să susțină consolidarea apărării, descurajarea agresiunilor și menținerea păcii și stabilității în regiunea Mării Negre, fără escaladarea conflictului.
Marea Neagră nu mai este o graniță liniștită. Când navele sunt lovite la câțiva kilometri de Sulina, nu mai e timp de comunicate, ci de decizii. Le cerem guvernanților să treacă de la reacție la descurajare: să protejeze Portul Constanța, Delta și oamenii care trăiesc acolo. Militarii și polițiștii, activi sau în rezervă, împreună cu familiile lor, sunt alături de țară
a declarat General (r.) prof. univ. dr. Gabriel Oprea.
Generalul Gabriel Oprea: ”Cerem un scut. România este membru NATO”
Într-o intervenție la Realitatea Plus, fostul ministru al Apărării a declarat marți că România are nevoie de un scut antiaerian și antidronă mai puternic, de o legislație clară și de suplimentarea prezenței militare americane și aliate pe flancul estic.
În primul rând cred că trebuie să fim calmi, limpezi, suntem membri NATO, membri Uniunii Europene, avem un parteneriat strategic cu Statele Unite. Da, peste 193 de atacuri la granița României de la începutul războiului, cum a spus, 123 doar anul acesta, cifre sunt totuși îngrijorătoare: drone în portul Constanța, nave lovite la Sulina, mine în derivă. Cerem un scut. România este membru NATO, cum spuneam eu, pacea se apără nu cu îngrijorare, apără cu descurajare în primul rând. Sunt cerințe concrete, scurte: un scut antiaerian și antidronă pe flancul estic, și o lege clară, care să permită doborârea rapidă a dronelor. Protecția portului Constanța, așa cum spuneați și dumneavoastră, a Deltei, a platformelor din Marea Neagră și a oamenilor, cu RO-Alert și cu adăposturi. Cred că este foarte important, având parteneriatul strategic, o prezență americană și aliată mai puternică, inclusiv revenirea la baza Kogălniceanu, să suplimentăm trupele americane
a declarat generalul în rezervă.
Președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și al Partidului Pentru Patrie, Militari, Polițiști (PPMP) a susținut suplimentarea prezenței trupelor americane și aliate la baza Mihail Kogălniceanu, subliniind importanța parteneriatului strategic cu SUA și a descurajării militare pentru securitatea României.
Am spus că am mai spus, am fost alături de președintele Traian Băsescu, în delegație restrânsă, împreună și cu ministrul de externe de atunci, când s-a semnat parteneriatul strategic pentru secolul XXI, care a însemnat scutul de la Deveselu, foarte important, prezența trupelor americane la baza Kogălniceanu, portul Constanța ca prezență logistică. Este foarte important să suplimentăm astăzi, în baza acestui parteneriat strategic, în calitate de membri NATO, să suplimentăm prezența trupelor americane în baza Kogălniceanu, a trupelor aliate fiindcă, repet, cu descurajare se rezolvă toate problemele. Trebuie să fim calmi, repet, avem garanții de securitate, dar trebuie să luăm măsuri și o lege clară, fără birocrație, în lovirea și distrugerea dronelor
a conchis Gabriel Oprea.
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