GEORGE SIMION, MESAJ DE FORȚĂ PE FACEBOOK: LUPTĂM! NICIODATĂ NU AM FOST ATÂT DE MULȚI!

Liderul AUR, George Simion, a transmis luni seară un mesaj mobilizator pe rețelele de socializare, la scurt timp după finalizarea turului doi al alegerilor prezidențiale. Mesajul, publicat pe Facebook, vine ca o reacție de solidaritate cu susținătorii săi și subliniază amploarea sprijinului pe care l-a primit în ultimele zile.

„5 339 053. Pentru voi, cu voi, LUPTĂM! Niciodată nu am fost atât de mulți!”, a scris George Simion, sugerând astfel numărul total al voturilor obținute.

Postarea a fost rapid redistribuită de mii de simpatizanți, care i-au transmis mesaje de susținere și încurajare. Tonul folosit de liderul AUR a fost unul de forță, exprimând hotărârea de a merge mai departe, indiferent de rezultat.

George Simion s-a remarcat în campanie printr-un discurs combativ și o prezență constantă pe rețelele sociale, iar mesajul de luni pare să fie începutul unei noi etape în mobilizarea electoratului AUR.

Reacțiile venite din partea susținătorilor arată că, în ciuda criticilor și controverselor, George Simion rămâne o voce puternică în politica românească, mizând pe mesajele directe și pe contactul permanent cu oamenii din online.

