ILIE NĂSTASE, ATAC DUR LA ADRESA LUI NICUȘOR DAN: „NU A FĂCUT FAȚĂ LA PRIMĂRIE, CUM SĂ CONDUCĂ O ȚARĂ?”

Fostul tenismen Ilie Năstase lansează un atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan, cu doar câteva zile înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Năstase spune că actualul primar al Capitalei nu ar avea calitățile necesare pentru funcția supremă în stat.

„Omul ăsta nu a putut să facă față la Primăria Capitalei, cum să facă față ca președinte al României? Nu cred”, a declarat Ilie Năstase, în direct la Realitatea PLUS.

Fostul sportiv susține că nu își face încă bagajele pentru a pleca din țară, deoarece este convins că Nicușor Dan va pierde alegerile. Năstase a adăugat că îl consideră lipsit de credibilitate și i-a pus la îndoială inclusiv imaginea publică și campania electorală.

„Toate bannerele și afișele din toată țara, în străinătate și peste tot. Și îmi spune mie că românii au donat? Păi, românii nu au bani pentru ei, cum să doneze așa ceva?”, a întrebat retoric Ilie Năstase.

Criticile s-au îndreptat și spre lipsa de rezultate în administrația locală, despre care spune că ar fi un indicator clar al incapacității de a conduce o țară. „E foarte greu. Dacă n-a putut să țină în frâu Bucureștiul, vă dați seama că, ca președinte, sunt lucruri politice, legi importante... e complicat. Dacă dânsul consideră că poate, eu îl felicit. Dar omul ăsta minte!”, a mai spus Năstase.

Sursa: Newsinn