Mihai Fifor, despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „Schimbare de epocă”

Parlamentarul PSD Mihai Fifor a transmis într-un mesaj publicat în această dimineață pe Facebook, un avertisment ferm privind riscurile strategice pentru Europa și România, după ce Donald Trump a declarat într-un interviu pentru The Telegraph că Statele Unite iau în calcul retragerea din NATO. Fifor susține că nu mai este vorba despre retorică politică, ci despre „o schimbare de epocă”, în fața căreia România se află „slabă și fără direcție”.

„ Dacă, până mai ieri, un lucru părea de neconceput, el este astăzi rostit explicit de Donald Trump: Statele Unite iau în calcul retragerea din NATO. Nu ca exercițiu retoric, ci ca opțiune strategică «beyond reconsideration» ”, afirmă Fifor.

Acesta atrage atenția că declarațiile senatorului american Marco Rubio, care vorbește despre necesitatea „reexaminării” relației transatlantice după conflictul din Iran, confirmă o schimbare profundă în poziția Washingtonului. „ Nu asistăm la o simplă ieșire de moment, ci la o repoziționare profundă ”, susține parlamentarul.

„Solidaritatea aliată nu mai este necondiționată”

Fifor explică faptul că tensiunile din zona Golfului și refuzul Europei de a intra într-o escaladare militară directă au determinat administrația americană să transmită un mesaj fără precedent: „ solidaritatea aliată nu mai este necondiționată ”.

„ Pentru prima dată de la 1949, principiul de bază al NATO este reinterpretat tranzacțional. Nu mai vorbim despre o comunitate de securitate, ci despre un aranjament condiționat de interese imediate ”, avertizează el, adăugând că atunci când liderul SUA numește Alianța „ paper tiger ”, efectele sunt strategice.

Impactul asupra SUA și Europei

În opinia lui Fifor, o eventuală retragere a SUA din NATO nu ar reprezenta un câștig pentru Washington. „ Ar însemna pierderea celui mai important multiplicator de putere pe care SUA îl are la nivel global ”, afirmă acesta, subliniind că alianțele sunt esențiale pentru proiecția globală a puterii americane.

Totodată, parlamentarul atrage atenția asupra riscurilor pentru Asia și pentru stabilitatea globală: „ Dacă Washingtonul părăsește cea mai de succes alianță militară din istorie, ce garanții mai au Japonia, Coreea de Sud sau Australia? ”

Pentru Europa, consecințele ar fi „ imediate și brutale ”, întrucât NATO fără SUA ar pierde „ aproximativ 70% din capacitatea militară ”, iar credibilitatea Articolului 5 ar fi afectată.

Avertisment pentru România

Fifor consideră că România se află într-un moment extrem de vulnerabil: „ România este prinsă, posibil, în cel mai prost moment al său din ultimele decenii ”, menționând recesiunea, dezechilibrele bugetare și lipsa unei direcții strategice în politica externă și de apărare.

„ Într-un moment în care lumea se reașază violent, România este incapabilă de reacția pe care ar trebui să o aibă ”, afirmă parlamentarul, criticând lipsa de coerență a decidenților.

Acesta avertizează că, dacă arhitectura NATO se fisurează, România se află „ în prima linie a riscului ”, iar actuala capacitate de decizie nu este pregătită pentru un asemenea scenariu.

„Nu discutăm doar despre o posibilă retragere. Discutăm despre o schimbare de epocă”

În finalul mesajului, Fifor subliniază gravitatea momentului: „ Adevărul este acesta: nu discutăm doar despre o posibilă retragere a SUA din NATO. Discutăm despre o schimbare de epocă. Iar România riscă să intre în această nouă realitate nepregătită, slabă și fără direcție. ”

Parlamentarul PSD concluzionează că, în noul context global, „ securitatea nu se mai oferă. Se negociază. Se construiește. Se apără ”.