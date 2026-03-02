Ministrul Justiției anunță propunerile pentru conducerile Parchetului General, DNA şi DIICOT
Ministrul Justiției, Radu Marinescu
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, va anunța, astăzi, propunerile pentru conducerile Parchetului General, DNA şi DIICOT.
În cursa pentru cele mai importante funcţii din sistemul judiciar s-au înscris 19 candidaţi.
Selecţia, care a avut loc săptămâna trecută, a vizat posturile de procuror general, procuror-şef al DNA şi şef al DIICOT, alături de adjuncţii acestora.
Pentru şefia Parchetului General sunt în cursă Cristina Chiriac şi Bogdan Ciprian Pârlog, în timp ce pentru conducerea DNA candidează Tatiana Toader, Vlad Grigorescu şi Ioan Viorel Cerbu.
La DIICOT, bătălia se dă între patru candidaţi, printre care actualul procuror-şef Alina Albu şi Ioana Bogdana Albani.
Propunerile ministrului justiţiei vor fi trimise către Consiliul Superior al Magistraturii pentru un aviz consultativ, decizia finală aparţinând preşedintelui României.
Citește și:
- 11:43 - Volodimir Zelenski a ajuns în România. Liderul de la Kiev va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, la ora 13:30
- 08:33 - George Simion va fi prezent joi la protestul minerilor din Târgu Jiu - VIDEO
- 08:01 - SUA au pierdut 11 miliarde de dolari în prima săptămână a războiului cu Iranul
- 07:58 - Bombă pe scena politică internațională: Spania își retrage ambasadorul din Israel
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News