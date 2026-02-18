Nicușor Dan a plecat spre Washington la Consiliul pentru Pace

Persoanele cu care a plecat în SUA. Reziștii din Guvern, lăsați acasă

Președintele Nicușor Dan va călători de la București la Washington DC, în SUA, pentru Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump cu un avion privat deținut de un român. Șeful statului nu mai poate merge cu Spartanul în Statele Unite, întrucât drumul este prea lung pentru a fi parcurs de un avion militar, potrivit surselor Realitatea Plus.

Președintele Nicușor Dan a plecat spre SUA să participe ca observator la Consiliul pentru Pace.

Sursele Realitatea Plus spun că Nicușor Dan va zbura astăzi cu avionul militar Spartan din cadrul MAI până în Franța, la Paris, iar de acolo va pleca cu un avion privat la Washington, unde va participa la Consiliul pentru Pace.

Conform surselor Realitatea Plus, zborul președintelui Nicușor Dan nu va fi afectat de codul de vreme severă, așadar șeful statului va decola spre SUA în după-amiaza zilei de miercuri pentru a putea participa mâine la prima reuniune a Consiliului pentru Pace inființat de Donald Trump.

De la primele ore ale dimineții aproape toate cursele de pe aeroportul Henri Coandă au fost anulate din cauza ninsorilor.

Nicușor Dan va călători la Consiliul pentru Pace cu un avion privat al unui român

Potrivit unor surse, președintele nu mai poate lua Spartanul în Statele Unite, pentru că drumul este prea lung pentru a fi parcurs de un avion militar. Așadar, administrația prezidențială este nevoită să închirieze o aeronavă privată, așa cum făcea fostul președinte Klaus Iohannis în deplasările sale.

BoardingPass anticipează că președintele României va călători de la București la Washington DC (SUA) pentru Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump cu un avion privat deținut de un român.

Nu este clar în momentul de față care vor fi costurile închirierii acestei aeronave. Realitatea Plus a cerut aceste informații de la Administrația Prezidențială, în continuare se așteaptă un răspuns.

Aeronava nu este înmatriculată în România

Aeronava, care nu este înmatriculată în România, este operată de o companie aeriană străină și face parte dintr-un grup restrâns de doar patru avioane private aflate în proprietatea unor români, capabile să efectueze zboruri directe, fără escală, între România și Statele Unite.

Vizita lui Nicușor Dan în SUA ar depinde de participarea României la reuniunea Consiliului pentru Pace

Reuniunea Consiliului pentru Pace va avea loc mâine, la Washington D.C., iar România va participa, prin președinte, în calitate de observator. Alături de România, și Italia participă în calitate de observator.

Vor fi prezente și statele semnatare ale acestui Consiliu, precum Israel, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Bulgaria. Vor lipsi de la această întâlnire majoritatea statelor europene; spre exemplu, Franța a anunțat deja că nu va participa.

Potrivit surselor Realitatea Plus, vizita pe care o pregătește Administrația Prezidențială în SUA ar fi depins inclusiv de participarea României la reuniunea de mâine.