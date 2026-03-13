Nicușor Dan: ”Am ajutat și vom continua să ajutăm Ucraina”
Nicușor Dan: ”Am ajutat și vom continua să ajutăm Ucraina”
România a ajutat și va ajuta în continuare Ucraina din punct de vedere energetic! Este asigurarea dată de Nicușor Dan președintelui Volodimir Zelenski. Cei doi șefi de stat au semnat un acord de cooperare în acest sens în contextul „consecințelor grave ale agresiunii armate ilegale, neprovocate și nejustificate a Federației Ruse împotriva Ucrainei”.
"Da, așa cum a spus domnul președinte, noi, regiunea asta, avea un mod de a se aproviziona energetic care a dispărut odată cu 2022, începerea războiului împotriva Ucrainei.
Și atunci, cu cât statele din regiune sunt mai interconectate, cu atât e mai bine pentru ele toate și în sensul ăsta sunt, de exemplu, cele două interconexiuni pe electric de care a vorbit domnul președinte și de care se vorbește și în documentele astea.
Pe de altă parte, Ucraina este o țară în război care la anumite momente are necesități specifice și față de aceste necesități specifice, și dacă putem, am ajutat și vom continua să ajutăm", a spus Nicușor Dan, după ce a fost întrebat ce planuri de viitor au România și Ucraina în ceea ce privește domeniul energetic.
Citește și:
- 09:01 - Titus Corlățean și-a depus candidatura pentru funcția de secretar general adjunct al Consiliului Europei
- 08:53 - Bolojan, explicații după ce i-a ținut pe jurnaliștii români la gardul Guvernului, dar pe cei ucraineni i-a lăsat în clădire
- 08:45 - Explozii la mai multe baze aeriene rusești din Krasnodar Krai, în urma unui posibil atac ucrainean în regiunea Mării Negre
- 08:41 - Trump susține că noul lider suprem al Iranului este în viaţă, dar este rănit
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News