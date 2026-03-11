Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, anunț de ultim moment după ședința CSAT
11 mar. 2026, 12:45
Actualizat: 11 mar. 2026, 12:45
Nicușor Dan, anunț de ultim moment după ședința CSAT
Articol scris de Scris de Realitatea de Vaslui
Sursă: realitatea.net
Nicușor Dan urmează să anunțe dacă România va permite dislocarea temporară a unor trupe și a unor avioane de luptă americane pe teritoriul țării noastre, la baza aeriană Mihail Kogălniceanu.
Urmărește declarațiile președintelui României, după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, aici:
Citește și:
- 11:43 - Volodimir Zelenski a ajuns în România. Liderul de la Kiev va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, la ora 13:30
- 08:33 - George Simion va fi prezent joi la protestul minerilor din Târgu Jiu - VIDEO
- 08:01 - SUA au pierdut 11 miliarde de dolari în prima săptămână a războiului cu Iranul
- 07:58 - Bombă pe scena politică internațională: Spania își retrage ambasadorul din Israel
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News