Parlamentul a aprobat legi-cheie pentru PNRR. Ilie Bolojan: „Evitem penalizări uriașe”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iun. 2026, 17:12

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Parlamentul a adoptat un pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

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