Primării fără primar: AEP are pe listă 35 de localități unde trebuie organizate alegeri

Scris de Daniel Onescu Publicat: 28 oct. 2026, 13:47

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a anunțat miercuri că, în acest moment, ar trebui organizate alegeri în 35 de unități administrativ-teritoriale. În aceste localități, mandatele primarilor au încetat de drept înainte de termen.

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