SURSE Guvernul Mureșan a picat la votul din Parlament. Ar fi obținut mai puține voturi decât guvernul Veștea

Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare pentru învestire, potrivit surselor Realitatea PLUS. Cabinetul propus ar fi strâns chiar mai puține voturi decât guvernul Veștea, respins și el de Parlament.
Votul a venit după o ședință tensionată, în care Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Mureșan că a prelungit criza politică, iar George Simion a anunțat că AUR nu va susține echipa propusă.
Primit cu huiduieli la tribună, premierul interimar Ilie Bolojan a susținut că „guvernul Mureșan este ieșirea corectă din criză”.
Cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină voturile necesare pentru învestire, potrivit Realitatea Plus. Prin votul cu bile s-au pronunțat 198 de parlamentari. După respingerea unei noi formule de executiv, președintele Nicușor Dan trebuie să facă o nouă nominalizare.
Ultima intervenție a lui Siegfried Mureșan
Vă asigur că noi, Partidul Național Liberal, alături de colegii de la USR, și UDMR, așa cum au guvernat responsabil România, așa cum au început reforme, cum au început modernizarea României, suntem pregătiți să continuăm în următorul an.
Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a aprins lumina, iar echipa pe care o propun va ține lumina pornită. Nu împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiți care muncesc în România și care merită să trăiască mai bine de pe urma muncii pe care o fac. Ne propunem să reducem risipa în stat și asta nu se numește austeritate, asta se numește dreptate.
Și cu ce venim? Venim cu simțul răspunderii, venim cu seriozitate, venim cu competența miniștrilor și integritatea miniștrilor pe care i-am propus și suntem pregătiți să muncim pentru România.
Asta vă propunem, pentru asta vă cerem votul, vă cerem sprijinul și vă garantăm că vom lucra împreună cu dumneavoastră, în deplin respect cu Parlamentul României, pentru implementarea programului de guvernare.
Am venit astăzi și v-am spus adevărul în fiecare propoziție și asta vom face și după votul de astăzi și vă mulțumim mult pentru colaborarea colegială.