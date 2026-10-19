UDMR votează Guvernul Niculescu, dar nu exclude o moțiune de cenzură peste câteva luni. Csoma Botond: „E greu de spus cât va rezista”

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, spune că Guvernul condus de Luca Niculescu ar putea rămâne în funcție până la următoarele alegeri parlamentare. El nu exclude însă nici ca Executivul să fie demis printr-o moțiune de cenzură după doar câteva luni. Csoma a făcut declarațiile luni, la Digi24, în ziua în care au început audierile miniștrilor. Votul de învestitură este programat marți.
Întrebat cât timp consideră că va rezista Cabinetul Niculescu dacă va primi votul Parlamentului și dacă acesta ar putea rămâne în funcție până la următoarele alegeri, liderul deputaților UDMR a afirmat că ambele variante sunt posibile.
„E greu de spus”, a răspuns inițial Csoma Botond.
Acesta a explicat că Guvernul ar putea fi înlăturat printr-o moțiune de cenzură după șase luni sau după un interval mai scurt, de aproximativ patru luni. În același timp, nu exclude posibilitatea ca Executivul să își ducă mandatul până la următoarele alegeri generale.
„Eu cred că există ambele posibilități. E greu de spus în acest moment exact cât va rezista acest guvern”, a declarat Csoma Botond, la Digi24.
Csoma Botond a fost întrebat și despre poziția liberalilor față de viitorul Executiv, în condițiile în care aceștia și-au exprimat disponibilitatea de a nu iniția sau susține o moțiune de cenzură pentru o anumită perioadă, dar ar putea vota moțiuni simple împotriva unor miniștri.
Liderul deputaților UDMR a explicat că adoptarea unei moțiuni simple nu produce automat demiterea ministrului vizat.
„Moțiunea simplă nu prea are consecințe, deci miniștrii nu trebuie să își dea demisia. Moțiunea simplă e mai mult un exercițiu de imagine în practica parlamentară”, a declarat Csoma Botond.
Declarațiile liderului deputaților UDMR vin după ce președintele formațiunii, Kelemen Hunor, a anunțat că Uniunea va vota Guvernul Luca Niculescu și programul său de guvernare.
UDMR și-a exprimat disponibilitatea de a susține Cabinetul fără să participe la guvernare. Kelemen Hunor a precizat că formațiunea este pregătită inclusiv să semneze un acord de susținere parlamentară cu premierul desemnat, pentru proiectele considerate necesare.
Audierile miniștrilor propuși de Luca Niculescu încep luni, în comisiile parlamentare de specialitate, și vor continua marți.
Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului este programat să se întrunească marți, de la ora 14:00, pentru votul de învestitură.
Pentru a primi votul de încredere al Parlamentului, Guvernul Niculescu are nevoie de cel puțin 233 de voturi.