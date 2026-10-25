Spitalul Județean Vaslui scoate la concurs posturi pentru medici, infirmieri și îngrijitori

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Chiriachi” din Vaslui a anunțat organizarea de concursuri pentru ocuparea a peste 20 de posturi, variind de la medici rezidenți și asistenți medicali până la îngrijitori.
Lista posturilor publicate recent include un loc de medic rezident an V în specialitatea Medicină de Urgență, alocat secției UPU-SMURD. Spitalul caută și personal auxiliar de nivel mediu, printre care asistenți medicali debutanți pentru ATI, Pneumologie, Neurologie și Pediatrie.
La categoria de infirmieri sunt scoase la concurs un post de debutant în Secția Pneumologie, două posturi de debutant în Secția Neurologie, precum și câte un post de infirmier în Psihiatrie, Boli Infecțioase și Blocul Operator Central.
Îngrijitorii sunt solicitați în Compartimentul Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, UPU-SMURD, Secția de Medicină Internă, Obstetrică Ginecologie și în Laboratorul de Microbiologie Medicală, unde se oferă două posturi. De asemenea, este disponibil un post de supraveghetor bolnavi psihic în Secția Psihiatrie.
Un post de agent DDD pentru SPIAAM
Câte un post de asistent medical pe perioadă determinată în Secțiile Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, respectiv Cardiologie
Această listă se adaugă la alte șase posturi de asistent medical pe perioadă nedeterminată, publicate pe 13 octombrie 2026. La acea dată, spitalul a anunțat că caută personal pentru Serviciul Sterilizare, Secțiile Neonatologie și Pediatrie (câte un post), Secția Medicină Internă (două posturi), UPU-SMURD și Dispensarul TBC Negrești.
Toate posturile menționate în cele două liste sunt pe perioadă nedeterminată, cu excepția celor de asistent medical din Chirurgie Pediatrică și Cardiologie. Detalii privind condițiile de participare, calendarul concursului și documentele necesare pot fi consultate pe site-ul instituției.