Spitalul Județean Vaslui scoate la concurs posturi pentru medici, infirmieri și îngrijitori

Publicat 25 oct. 2026, 09:13 Sursă Monitorul de Vaslui

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Chiriachi” din Vaslui a anunțat organizarea de concursuri pentru ocuparea a peste 20 de posturi, variind de la medici rezidenți și asistenți medicali până la îngrijitori.

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