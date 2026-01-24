Alertă de cutremur în România! Seism resimțit sâmbătă la prânz în București și în sud-estul țării

Un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter a avut loc sâmbătă la prânz în zona seismică Vrancea, la doar 35 de kilometri distanță de Focșani. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a confirmat producerea seismului la o adâncime intermediară, acesta fiind înregistrat chiar în timpul manifestărilor publice dedicate Zilei Unirii Principatelor.

Pământul s-a mișcat din nou în zona seismică Vrancea sâmbătă, la ora locală 11:51:54. Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut o magnitudine de 3 grade și s-a produs la o adâncime de 70 km.

Epicentrul a fost localizat în proximitatea următoarelor orașe:

35 km Vest de Focșani;

73 km Nord de Buzău;

75 km Est de Sfântu-Gheorghe;

84 km Sud-Vest de Bârlad și Sud de Bacău;

91 km Est de Brașov.

Acest eveniment nu este unul izolat pentru prima lună a anului. De la începutul lui ianuarie, România a înregistrat deja 14 cutremure, cu magnitudini oscilând între 2 și 3,3 grade pe scara Richter, confirmând activitatea constantă a zonei Vrancea în acest interval.

Sursa: Realitatea de Vrancea