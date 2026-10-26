Avertizări ANM: ploi moderate și vânt puternic până miercuri, zăpadă la munte

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare pentru ploi moderate, vânt cu rafale puternice și precipitații mixte în zonele montane, valabilă de luni până miercuri la prânz.
Conform ANM, luni, 26 octombrie, în zona de munte se vor înregistra precipitații moderate cantitativ, sub formă de ploaie. Izolat, se vor acumula între 10 și 20 litri pe metru pătrat.
La altitudini de peste 1.500 de metri, fenomenul va trece progresiv la lapoviță și ninsoare. Se va depune un strat de zăpadă de 5-8 centimetri, iar în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali acesta poate ajunge la 10-15 centimetri.
Marți, ploi moderate
Marti, 27 octombrie, ploile vor fi moderate cantitativ în sudul și estul teritoriului, precum și în zona Carpaților de Curbură. În aceste zone se vor acumula 10-15 litri pe metru pătrat, iar izolat peste 20-30 litri.
La altitudini mai mari de 1.700 de metri, în special în Carpații Meridionali, temporar vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Stratul de zăpadă se va depune în continuare, având o grosime generală de 3-5 centimetri.
Intensificări ale vântului
Luni, intensificările vântului vor fi îndeosebi în vestul și sudul Olteniei, respectiv în sudul Transilvaniei. Marți, fenomenul va afecta sudul și centrul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și Dobrogea.
Rafalele vor atinge în general 40-50 km/h, iar pe crestele montane pot depăși 60-70 km/h. Informarea este valabilă până miercuri la prânz.