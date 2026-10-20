Bilanțul controalelor rutiere din Vaslui în weekend: 43 de șoferi cu dreptul suspendat și 9 bicicliști sau utilizatori de trotinete băuți

Publicat 20 oct. 2026, 13:11 Sursă Monitorul de Vaslui

Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a raportat 20 de accidente grave în primele nouă luni ale anului 2026, cu zece morți. În weekend-ul din 16-18 octombrie, polițiștii au sancționat mai mulți pietoni și bicicliști.

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