Bilanțul controalelor rutiere din Vaslui în weekend: 43 de șoferi cu dreptul suspendat și 9 bicicliști sau utilizatori de trotinete băuți

Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a raportat 20 de accidente grave în primele nouă luni ale anului 2026, cu zece morți. În weekend-ul din 16-18 octombrie, polițiștii au sancționat mai mulți pietoni și bicicliști.
În perioada 16-18 octombrie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui au desfășurat controale în localitățile urbane și rurale ale județului. Acțiunile s-au concentrat pe prevenirea accidentelor și sancționarea abaterilor comise de pietoni, bicicliști și conducătorii de trotinete electrice.
Verificările au fost realizate în contextul Planului Național de Măsuri pentru Siguranța Rutieră a Pietonilor și Bicicliștilor 2026. Zilnic, peste 60 de polițiști au participat la operațiuni pentru creșterea siguranței pe drumuri.
Rezultatele verificărilor din weekend
Oamenii legii au verificat peste 400 de vehicule și au legitimat mai mult de 495 de persoane. Dintre acestea, 150 au fost supuse testării cu aparatele alcooltest, pentru identificarea consumului de alcool sau a prezenței substanțelor psihoactive.
Polițiștii au identificat nouă persoane aflate sub influența alcoolului care circulau pe biciclete sau trotinete electrice. Pentru 43 de conducători auto a fost dispusă suspendarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice, iar în alte nouă cazuri au fost reținute certificatele de înmatriculare.
Pietoni: 37 de sancțiuni contravenționale, dintre care 22 avertismente (peste 59%).
Bicicliști: 55 de sancțiuni contravenționale, dintre care 49 avertismente (peste 89%).
Utilizatori de trotinete: 21 de sancțiuni contravenționale, dintre care 20 avertismente (peste 95%).
Autoritățile au aplicat în proporție ridicată avertismente pentru a atrage atenția asupra comportamentelor periculoase și a importanței respectării legislației rutiere.
Bilanțul accidentelor grave din 2026
IPJ Vaslui avertizează că abaterile pietonilor, neacordarea priorității acestora, precum și nerespectarea regulilor de către bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice favorizează producerea accidentelor grave.
Bilanțul primelor nouă luni din 2026 înregistrat în județ este de 20 de accidente rutiere grave, soldate cu 10 persoane decedate și alte 10 rănite grav. Polițiștii le recomandă participanților la trafic să manifeste prudență și să respecte regulile de circulație.
IPJ Vaslui atrage atenția asupra riscurilor asociate consumului de alcool sau de substanțe psihoactive înainte de conducerea unui vehicul, care pot afecta atenția, concentrarea, reflexele și capacitatea de reacție. Controalele rutiere vor continua atât ziua, cât și noaptea, pentru a identifica abaterile și a reduce riscul producerii accidentelor.