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Breșă de securitate la Inspectoratul Școlar Județean Vaslui
FOTO: Pixabay.com
Datele personale a 10 angajați, inclusiv CNP-uri și adrese, au fost expuse accidental.
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