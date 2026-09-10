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Breșă de securitate la Inspectoratul Școlar Județean Vaslui

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 10 sept. 2026, 07:59

Datele personale a 10 angajați, inclusiv CNP-uri și adrese, au fost expuse accidental.

Incidentul de securitate s-a produs la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vaslui, în timpul pregătirii unei proceduri de achiziție publică. Documentul în cauză, o declarație privind persoanele cu funcție de decizie, a fost încărcat pe o platformă publică fără a se respecta normele de protecție a datelor personale.

Drept urmare, informații confidențiale, precum Codul Numeric Personal (CNP) și adresele de domiciliu a zece angajați, printre care și inspectorul școlar general, au devenit accesibile oricui.

Reacția autorităților

Noul inspector școlar general, Ilie Radu, a confirmat că incidentul s-a produs din cauza unei erori umane. Acesta a menționat că a fost desemnată o persoană responsabilă cu protecția datelor și că situația a fost remediată imediat după ce a fost identificată.

De asemenea, angajații afectați au declarat în scris că nu consideră că drepturile lor au fost încălcate. Această gafă administrativă atrage atenția asupra importanței respectării procedurilor de anonimizare a datelor în instituțiile publice, mai ales în cadrul licitațiilor.

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