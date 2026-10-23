Câți profesori din Vaslui au declarat venituri din meditații

Publicat 23 oct. 2026, 13:14 Sursă Monitorul de Vaslui

Potrivit datelor ANAF analizate de Economica.net, doar 64 de profesori din Vaslui au declarat venituri nete din meditații pentru anul 2025, suma totală ridicându-se la 801.303 lei.

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