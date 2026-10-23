Câți profesori din Vaslui au declarat venituri din meditații

Potrivit datelor ANAF analizate de Economica.net, doar 64 de profesori din Vaslui au declarat venituri nete din meditații pentru anul 2025, suma totală ridicându-se la 801.303 lei.
Județul Vaslui se situează în coada clasamentului național al veniturilor declarate din meditații, fiind depășit doar de Tulcea (28 de profesori) și Călărași (40 de profesori). Media per cadru didactic din Vaslui a fost de aproximativ 12.500 lei.
La nivel național, numărul profesorilor care au declarat astfel de venituri a scăzut ușor în 2025, la 12.503, față de 12.772 în 2024. Totuși, suma totală fiscalizată a crescut cu circa 14%, de la aproape 198 milioane de lei la 225 milioane de lei.
Comparativ național și regional
Bucureștiul rămâne liderul clasamentului, cu venituri nete de aproximativ 59,19 milioane de lei declarate de 2.174 contribuabili. Urmează Cluj (20,55 milioane lei), Ilfov (14,47 milioane lei) și Brașov (aproximativ 13,5 milioane lei). Acestea patru entități concentrează împreună circa 48% din totalul veniturilor din meditații declarate în România.
În regiunea Moldova, cele mai mari sume au fost raportate de profesorii din Neamț (3,42 milioane lei), Bacău (2,71 milioane lei) și Vrancea (2,44 milioane lei). Județul Iași ocupă locul 8 național, cu 7,89 milioane de lei declarați de 40 de cadre didactice.