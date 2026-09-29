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Digurile și barajele din Vaslui vor fi supravegheate cu drone

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 29 sept. 2026, 13:07

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad intenționează să introducă supravegherea aeriană în inspecțiile infrastructurii hidrotehnice.

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad intenționează să achiziționeze patru drone care vor fi utilizate pentru inspectarea infrastructurii hidrotehnice aflate în administrare.

Echipamentele ar urma să fie folosite pentru verificarea din aer a digurilor, barajelor, acumulărilor și a altor obiective care necesită supraveghere periodică.

Inspecții mai rapide în zone greu accesibile

Utilizarea dronelor poate permite personalului tehnic să observe porțiuni greu accesibile de la sol și să documenteze mai eficient eventualele degradări sau modificări ale lucrărilor hidrotehnice.

Imaginile aeriene pot completa verificările clasice și pot fi utilizate pentru evaluarea stării infrastructurii înaintea unor intervenții în teren. Măsura este relevantă mai ales pentru un bazin hidrografic întins, în care digurile și acumulările trebuie monitorizate periodic pentru identificarea vulnerabilităților.

Achiziția celor patru echipamente face parte din procesul de modernizare a metodelor de inspecție utilizate de administrația bazinală și urmărește creșterea capacității de supraveghere a infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor și de gestionare a resurselor de apă.

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