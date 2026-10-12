Incendiu în comuna Ivănești, Vaslui: peste 30 de hectare de vegetație uscată au ars

Publicat 12 oct. 2026, 11:10 Sursă stiripesurse

Peste 30 de hectare de vegetație uscată au ars într-un incendiu izbucnit duminică, 11 octombrie, în comuna Ivănești, județul Vaslui. Flăcările s-au apropiat de o pădure de pin.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre incendiu vaslui