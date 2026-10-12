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Incendiu în comuna Ivănești, Vaslui: peste 30 de hectare de vegetație uscată au ars

FOTO: IGSU

FOTO: IGSU

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat12 oct. 2026, 11:10
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Peste 30 de hectare de vegetație uscată au ars într-un incendiu izbucnit duminică, 11 octombrie, în comuna Ivănești, județul Vaslui. Flăcările s-au apropiat de o pădure de pin.

Incendiul a fost semnalat aseară, în apropierea satului Rădeni. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui, apelantul a menționat că arderea se propaga spre o pădure de pin.

Pentru stingere s-a deplasat o autospecială de la Punctul de lucru Ivănești, cu patru militari în echipaj. La sosire, pompierii au constatat că incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 25 de hectare și se extindea rapid.

După trei ore de intervenție, flăcările au fost stinse. Vegetația uscată a ars pe o suprafață de aproximativ 30 de hectare. Cauza incendiului a fost focul deschis în spații deschise.

La întoarcerea spre bază, echipajul a intervenit și pentru stingerea unui alt incendiu de vegetație uscată, la care acționa deja SVSU Dragomirești.

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