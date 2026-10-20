Incendiu noaptea în Vaslui, la demisolul unei case

Un incendiu a izbucnit în noaptea de luni, 19 octombrie, spre marți, 20 octombrie, la demisolul unei case din zona Liceului cu Program Sportiv din Vaslui. Opt pompieri au intervenit pentru stingerea focului.
Alarmă a fost declanșată în jurul orei 2:40, după un apel la numărul unic de urgență 112 care anunța un incendiu la un sistem de panouri fotovoltaice. La fața locului au fost trimise de urgență două autospeciale de stingere de la Detașamentul de Pompieri Vaslui, cu opt militari.
La sosire, pompierii au constatat că incendiul se manifesta cu degajări mari de fum. În interiorul construcției nu se afla nicio persoană, astfel încât nu s-au înregistrat victime.
Intervenția salvatorilor a împiedicat extinderea flăcărilor. După localizarea incendiului, pompierii au protejat și sistemul de panouri fotovoltaice, despre care se crezuse inițial că ar fi fost cuprins de foc.
Au fost distruse o cafetieră, un televizor și un aparat de aer condiționat, iar sistemul de supraveghere video a fost afectat. Potrivit primelor concluzii ale pompierilor, incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit produs la un aparat electrocasnic.