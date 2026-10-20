Incendiu noaptea în Vaslui, la demisolul unei case

Publicat 20 oct. 2026, 13:19 Sursă Vasluianul

Un incendiu a izbucnit în noaptea de luni, 19 octombrie, spre marți, 20 octombrie, la demisolul unei case din zona Liceului cu Program Sportiv din Vaslui. Opt pompieri au intervenit pentru stingerea focului.

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