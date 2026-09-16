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O insulă considerată Cenușăreasa Italiei devine cea mai autentică destinație

Procida. Foto: Wikipedia commons

Procida. Foto: Wikipedia commons

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 16 sept. 2026, 10:26

Micuța insulă din Golful Napoli surclasează Veneția și Capri într-un nou top al destinațiilor italiene

O analiză recentă a experților în turism a desemnat mica insulă Procida drept cea mai autentică destinație de vacanță din Italia, întrecând astfel locuri faimoase la nivel mondial.

Procida, o insulă de dimensiuni reduse situată în pitorescul Golf Napoli, a reușit performanța remarcabilă de a surclasa destinații turistice consacrate precum Roma, Capri sau Veneția. Experții au evaluat zeci de locații de pe teritoriul italian, iar rezultatul a fost o surpriză plăcută pentru iubitorii de turism autentic.

Ascensiunea unei perle ascunse

Performanța insulei este cu atât mai impresionantă cu cât Procida a intrat în atenția publicului larg abia în ultimii ani. Momentul de cotitură a fost anul 2022, când a primit titlul de Capitală Italiană a Culturii.

Această distincție a reprezentat o rampă de lansare, oferindu-i o vizibilitate fără precedent și integrând-o rapid pe harta destinațiilor dorite de turiști, fără a-și pierde însă farmecul tradițional care i-a adus recenta recunoaștere.

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