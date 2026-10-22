Protestele transportatorilor din Italia se temperează

Protestele șoferilor de camioane din Italia se temperează. Guvernul Meloni pregătește ajutoare pentru transportatori, pe fondul scumpirii carburanților.
Protestele șoferilor de camioane din Italia încep să piardă din intensitate, după ce guvernul condus de Giorgia Meloni a anunțat pregătirea unor măsuri de sprijin pentru transportatori și fermieri. Blocajele rutiere provocate de prețurile ridicate ale carburanților au afectat aprovizionarea cu alimente și combustibil în mai multe regiuni din sudul țării.
Protestele din Italia se reduc după discuțiile cu Guvernul
Transportatorii italieni au blocat drumuri și autostrăzi începând de săptămâna trecută, nemulțumiți de costurile ridicate ale carburanților. Joi, 22 octombrie, reprezentanții acestora au anunțat că blocajele din Sicilia urmează să fie ridicate, în urma discuțiilor cu autoritățile.
Șoferii de camioane din Calabria și-au suspendat, de asemenea, protestele. În regiunea Campania, din jurul orașului Napoli, transportatorii sperau ca restricțiile să fie eliminate în cursul aceleiași zile.
Aprovizionarea cu alimente și combustibil, afectată
Blocajele rutiere au provocat perturbări importante în sudul Italiei, afectând livrările către supermarketuri, benzinării și spitale. La Napoli, lipsa combustibilului a îngreunat deplasarea personalului medical către spitale și clinici, dar și intervenția ambulanțelor.
Autoritățile au cerut ca protestele să nu pună în pericol aprovizionarea serviciilor de urgență. Bruno Zuccarelli, reprezentant al medicilor și stomatologilor din zonă, a subliniat importanța asigurării combustibilului pentru ambulanțe și a accesului personalului medical la locul de muncă.
Problemele de transport au afectat și industria alimentară. Antonio Ferraioli, directorul companiei La Doria, producător de sosuri de roșii și paste, a declarat că șapte fabrici din sudul Italiei și-au oprit producția, iar jumătate dintre angajați au fost trimiși în concediu forțat.
Guvernul Meloni pregătește măsuri de sprijin pentru transportatori
Premierul Giorgia Meloni urma să prezideze o ședință de Guvern la Roma pentru aprobarea unui decret care să includă măsuri de sprijin pentru șoferii de camioane și fermieri.
Printre măsurile avute în vedere se numără compensații financiare pentru costurile ridicate ale motorinei, una dintre principalele nemulțumiri ale transportatorilor.
În paralel, autoritățile italiene au anunțat că încearcă să mențină distribuția produselor esențiale, inclusiv alimente și medicamente. Poliția poate oferi escorte camioanelor care încearcă să treacă de zonele blocate.
Deși unele grupuri de transportatori au renunțat la proteste, situația aprovizionării rămâne o preocupare pentru autorități, în special în regiunile din sudul Italiei.