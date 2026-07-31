Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului începe luni cu evaluarea competențelor orale la Limba română

Sesiunea iulie-august a examenului național de Bacalaureat debutează luni, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, această probă se va desfășura pe parcursul a două zile, luni și marți.

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