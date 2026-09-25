Studenții îi cer lui Siegfried Mureșan revenirea la reducerea de 90% la tren

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Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) îi solicită premierului desemnat Siegfried Mureșan să includă în programul de guvernare șapte măsuri destinate studenților. Printre principalele revendicări se numără modificarea regulilor privind reducerea de 90% la transportul feroviar, recalcularea fondului de burse și măsuri pentru sprijinirea tinerilor pe piața muncii.