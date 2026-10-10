Antrenor de juniori, acuzat că a agresat un copil în timpul unui meci

Un incident controversat ar fi avut loc vineri, în timpul unui meci de fotbal disputat între juniori la Huși. Antrenorul echipei Standard Vaslui este acuzat că ar fi agresat un copil.
Mihăiță Lungu ar fi prins de gât un jucător și l-ar fi ridicat de la pământ, după ce acesta ar fi greșit o pasă. Tehnicianul respinge acuzațiile și susține că gestul său a avut legătură cu explicarea unei faze de joc, potrivit publicației locale Vremea Nouă.
Gestul s-ar fi petrecut în fața celorlalți jucători și a persoanelor prezente la meci. Circumstanțele exacte ale incidentului nu au fost clarificate oficial, iar acuzațiile trebuie analizate în raport cu toate informațiile disponibile.
Tehnicianul a invocat și prestația copilului în timpul partidei. Acesta ar fi marcat două goluri și ar fi fost, în opinia antrenorului, cel mai bun jucător al meciului. Lungu a mai susținut că arbitrul ar fi intervenit dacă ar fi observat un comportament necorespunzător din partea sa.
Mihăiță Lungu ar fi fost implicat recent și într-un alt episod controversat, în care ar fi agresat un arbitru mai tânăr.