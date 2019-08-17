CSM Vaslui, învinsă de HCDS Constanța, într-un meci amical
17 aug. 2019, 16:34
Enache Alexandru
CSM Vaslui a terminat fără victorie Memorialul ”Constantin Căpățână” de la Buzău.
Vasluienii au pierdut ultimul joc, cu HC Dobrogea Sud Constanța, scor 26-31 (15-18).Handbaliștii pregătiți de Leonard Bibirig s-au ținut scai de deținătoarea Cupei României până prin minutul 40, la scorul de 21-20.Constănțenii, cu o serie de cinci goluri consecutive, și-au asigurat confortul pe final, chiar dacă formația vasluiană a dat semne că ar putea reveni pe tabelă.Astfel, CSM Vaslui încheie turneul de la Buzău, cu un singur punct, dar cu evoluții care dă speranțe pentru campionat.
