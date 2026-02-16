Farul a pus piedică Rapidului în drumul spre primul loc, învingând-o cu 3-1

Farul Constanța urcă pe locul 11 în clasament cu 37 de puncte

În etapa a 27-a din Superliga de fotbal, Farul Constanţa a învins-o pe Rapid Bucureşti cu scorul de 3-1, duminică seara, la Ovidiu, scrie Realitatea Sportivă.

Alexandru Işfan (minutul 19) a deschis scorul pentru gazde, în timp ce Andrei Borza (minutul 40), a egalat pentru Rapid. Farul a intrat la pauză în avantaj, după reușita semnată de Denis Alibec (minutul 45+5 din penalty), iar scorul final a fost stabilit de Ionuţ Vînă (minutul 53).

În min. 89, jocul a fost întrerupt de arbitru pentru scandări discriminatorii, echipe fiind chemate la mijlocul terenului. Jocul s-a reluat după o pauză de două minute.

Farul Constanța urcă pe locul 11 în clasament cu 37 de puncte, în timp ce Rapidul este pe locul 3 cu 49 de puncte după Univ. Craiova și Dinamo.