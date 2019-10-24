Președintele World Sport Jiujutsu Organization, prezent la Vaslui

Timp de două zile, Vasluiul a găzduit un seminar internațional, organizat de clubul Budokan.

Obiectivul principal a fost selectarea sportivilor pentru Campionatul Mondial de Jiujutsu, ce va avea loc în luna noiembrie.La seminar, invitat de onoare a fost Tomasz Guja Hanshi, președintele organizației World Sport Jiujutsu Organization.Pe parcursul celor două zile, sportivii participanți au susținut 4 antrenamente a câte 3 ore.”Au fost predate tehnici de intervenție și transport forțat specifice Nihon Koryu Jiujutsu. Au fost verificați sportivi la probele specifice sport jiujutsului, iar după competiția de vineri se va decide cine va merge la Campionatul mondial. Avem planificat să mergem cu un lot, format din 7 sportivi”, a spus Maricel Tăbăcaru, președintele CS Budokan Vaslui.Evenimentul face parte dintr-un proiect, finanțat de Consiliul Județean Vaslui, prin programul județean de finanțare nerambursabilă, secțiunea sport.