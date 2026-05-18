Acces gratuit la ChatGPT Plus într-o țară europeană. Condiția obligatorie impusă de guvern
Malta devine prima țară care introduce un program național prin care locuitorii pot primi acces gratuit la ChatGPT Plus, în urma unui parteneriat încheiat cu OpenAI.
Conform acordului, fiecare cetățean sau rezident înregistrat în sistemul digital de identitate al statului maltez va putea beneficia de abonamentul premium gratuit pentru o perioadă de un an. Inițiativa face parte dintr-un program mai amplu de dezvoltare a competențelor digitale și de familiarizare cu inteligența artificială.
Accesul nu este însă automat. Participanții trebuie să finalizeze un curs online gratuit intitulat „AI for All”, conceput pentru a explica bazele inteligenței artificiale, limitările acesteia și modul în care poate fi utilizată responsabil în viața de zi cu zi sau la locul de muncă. Programul este dezvoltat de Universitatea din Malta.
Autoritățile din domeniul digital din Malta vor gestiona procesul de înscriere și distribuire a abonamentelor, urmând ca proiectul să fie extins treptat, pe măsură ce tot mai mulți participanți finalizează cursul obligatoriu.
