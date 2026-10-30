Accident rutier pe E581 în comuna Banca, Vaslui: trei spanioli și o tânără implicate

Un accident rutier s-a produs vineri, 30 octombrie, pe Drumul European E581, în localitatea Sârbi, comuna Banca. Două autoturisme și patru persoane au fost implicate în eveniment.
Evenimentul a avut loc în jurul orei 16:20, potrivit apelului primit de pompieri. La locul accidentului s-au deplasat o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD din Detașamentul de Pompieri Bârlad, cu un efectiv de nouă militari.
Circumstanțele impactului
Echipajele au constatat la fața locului că un autoturism în care se aflau trei bărbați a lovit în spate o altă mașină. Conducătoarea vehiculului lovit este o femeie de aproximativ 23 de ani.
Accidentul s-a soldat cu scurgeri de substanțe pe carosabil, motiv pentru care pompierii au asigurat măsuri de prevenție și siguranță. Nu au fost raportate persoane încarcerate în urma impactului.
Situația persoanelor implicate
Cei trei bărbați implicați sunt de origine spaniolă. Aceștia nu au solicitat îngrijiri medicale de la fața locului.
Femeia aflată la volanul mașinii lovite a primit asistență medicală, dar a refuzat transportul la spital.