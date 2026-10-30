Peskov: Putin este deschis dialogului cu Macron și Merz, dar nimeni nu l-a sunat

Dmitri Peskov a afirmat vineri, 30 octombrie, că Vladimir Putin este dispus să discute cu Emmanuel Macron și Friedrich Merz, precizând însă că niciunul dintre ei nu l-a contactat telefonic.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat disponibilitatea președintelui rus pentru dialog cu liderii occidentali. Declarația a fost făcută în contextul unei întrebări privind posibila comunicare telefonică cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.
Când a fost întrebat dacă Putin ar răspunde unui apel de la președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, secretarul de presă al Kremlinului a menționat: „Nimeni nu l-a sunat încă”.
Aceste remarci survin după convorbiri telefonice avute în urmă cu două zile de Vladimir Putin cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre. Potrivit serviciului de presă al prezidențialei finlandeze, liderii celor trei țări au convenit să mențină contactul telefonic direct.
Vladimir Putin a transmis că Federația Rusă susține pașii necesari pentru restabilirea relațiilor cu țările europene. Totodată, el a precizat că o escaladare a tensiunilor ar duce la o situație în care „nu vor fi câștigători”.
Contextul negocierilor de pace
Potrivit unui oficial de la Kremlin, Vladimir Putin a fost de acord să reia luna viitoare negocierile trilaterale cu Washingtonul și Kievul, cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina.
În urmă cu mai bine de o săptămână, Volodimir Zelenski a declarat că ar lua în considerare o „înghețare” a situației de-a lungul liniei frontului pentru a ajunge la un acord de pace. Președintele ucrainean a răspuns afirmativ când i s-a întrebat dacă ar accepta oprirea ostilităților în starea actuală.