Acuzații grave la adresa Budapestei: Comisia Europeană reacționează după informații despre scurgeri către Kremlin

Comisia Europeană solicită clarificări din partea Ungariei, în urma unor informații apărute în presă care sugerează posibile scurgeri de date sensibile către Rusia.

Potrivit unei anchete publicate de The Washington Post, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjártó, ar fi transmis părții ruse detalii din discuțiile confidențiale purtate la nivelul Uniunii Europene.

În același context, servicii de informații ruse ar fi avansat inclusiv ideea unei posibile înscenări privind o tentativă de asasinare a premierului Viktor Orbán. Subiectul a fost abordat și de agenția EFE, care citează reacția oficială a executivului european.

Într-o declarație susținută public, purtătoarea de cuvânt pentru afaceri externe a Comisiei, Anitta Hipper, a catalogat informațiile drept „extrem de îngrijorătoare”, subliniind gravitatea unor eventuale divulgări de acest tip.

Ea a atras atenția că încrederea reciprocă între statele membre și instituțiile europene este esențială pentru funcționarea Uniunii. În acest context, oficialul a precizat că Bruxelles-ul așteaptă explicații din partea autorităților de la Budapesta.

Reprezentanta Comisiei a evitat însă să ofere detalii suplimentare, limitându-se la a reafirma importanța clarificării situației.