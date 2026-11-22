Alertă în nordul județului Tulcea! Avioane F-18 și elicoptere ridicate de la sol după detectarea unei ținte aeriene în Ucraina
Radarele Ministerului Apărării Naționale au identificat o țintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri nord de localitatea Vâlcove, din Ucraina. Două aeronave F-18 și două elicoptere NH-90 spaniole au fost trimise în misiune de Poliție Aeriană, iar populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-ALERT.
O nouă alertă aeriană a fost instituită în apropierea graniței României, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat o țintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri nord de localitatea Vâlcove, din Ucraina.
În urma incidentului, două avioane de luptă F-18 și două elicoptere NH-90 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru executarea unei misiuni de Poliție Aeriană.
Două avioane F-18 și două elicoptere NH-90, trimise în misiune
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, aeronavele spaniole se aflau în serviciul de luptă pentru misiuni de Poliție Aeriană și au fost ridicate de la sol după detectarea țintei aeriene în apropierea localității Vâlcove din Ucraina.
Situația a fost monitorizată de structurile militare române, iar Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Mesaj RO-ALERT transmis în nordul județului Tulcea
Ca măsură preventivă, la ora 15:06, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT pentru populația din zona de nord a județului Tulcea.
MApN a precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi ale unor ținte aeriene în spațiul aerian național.
Alerta aeriană a fost ridicată la ora 15:42, după ce situația a fost monitorizată de autoritățile competente.
Incidentul are loc în contextul războiului din Ucraina și al monitorizării permanente a spațiului aerian din apropierea granițelor României.