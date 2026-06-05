Alertă în Portul Constanța după descoperirea unei posibile drone

Autoritățile au fost mobilizate vineri, 5 iunie 2026, în Portul Constanța, după ce, potrivit unor surse, ar fi fost găsită o dronă în apropierea sediului ARSVOM.

Descoperirea a declanșat o alertă în zonă, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de polițiști, jandarmi și polițiști de frontieră, pentru a verifica situația și pentru a asigura perimetrul, potrivit ziuaconstanta.ro .

Autoritățile urmează să stabilească natura exactă a obiectului și eventualele riscuri asociate. Evenimentul este tratat cu prudență, având în vedere importanța Portului Constanța și caracterul sensibil al infrastructurii din zonă.