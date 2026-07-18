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A murit actrița din „Singur acasă 2”. Brenda Fricker avea 81 de de ani. Era prima actriţă irlandeză recompensată cu un premiu Oscar

Brenda Fricker

Brenda Fricker

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 06:57

Brenda Fricker, prima actriţă irlandeză recompensată cu un premiu Oscar, pentru rolul din filmul „My Left Foot” (1989), în care a jucat alături de Daniel Day-Lewis, şi cunoscută publicului larg şi pentru interpretarea Doamnei cu porumbei din „Home Alone 2: Lost in New York” (1992), a murit joi, la Dublin. Avea 81 de ani.

Decesul a fost confirmat vineri pentru BBC de agentul său, Phil Belfield.

„Nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca ea, iar lumea este mai săracă fără prezenţa ei. A fost o onoare să o cunosc, să o iubesc şi să lucrez cu ea. Va avea întotdeauna un loc în inima mea şi în inimile a atât de mulţi fani ai filmului şi televiziunii din întreaga lume”, a declarat Belfield.

Actriţă apreciată atât pe scenă, cât şi pe marele ecran, Fricker a primit numeroase distincţii de-a lungul carierei. În 2008, a fost prima laureată a Premiului Maureen O’Hara, acordat de Festivalul de Film Kerry femeilor care au avut realizări remarcabile în cinematografie. În 2020, publicaţia The Irish Times a clasat-o pe locul 26 în topul celor mai mari actori irlandezi din toate timpurile.

Debut în presă şi în actorie

Brenda Fricker s-a născut la 17 februarie 1945, la Dublin, fiind fiica profesoarei de limbi străine Bina Murphy şi a jurnalistului Desmond Frederick Fricker, care a lucrat la The Irish Times.

Înainte de a deveni actriţă, şi-a dorit o carieră în jurnalism şi a lucrat la The Irish Times ca asistentă a editorului de artă. A debutat în cinematografie la vârsta de 19 ani, cu un rol minor, fără menţionare pe generic, în drama „Of Human Bondage” (1964). În acelaşi an a avut o scurtă apariţie în serialul irlandez „Tolka Row”.

În anii '70 şi '80 a interpretat numeroase roluri secundare în seriale britanice şi filme, printre care „Coronation Street”, „The Quatermass Conclusion”, „The Music Machine”, „Bloody Kids” şi „Cockles”.

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