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Alertă pe litoral! Fragment de dronă, scos din mare de o turistă: ce a făcut cu el

Fragment dronă/ Captură foto

Fragment dronă/ Captură foto

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat29 aug. 2026, 13:36
Actualizat29 aug. 2026, 13:39
SursăRealitatea PLUS

O nouă alertă pe litoralul românesc! O turistă din Eforie a găsit o bucată de dronă, a scos-o din mare și a aruncat-o sub foișorul salvamarilor.

La fața locului au intervenit polițiști și jandarmi, care au verificat zona. Ulterior, oamenii legii au preluat obiectul pentru a fi investigat de specialiști. Potrivit primelor informații, fragmentul de dronă avea aproximativ 60 de centimetri și nu avea explozibil.

Autoritățile îi sfătuiesc pe turiști să nu atingă astfel de obiecte găsite în apă sau în nisip, pentru că pot fi periculoase.

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