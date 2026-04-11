ALERTĂ SANITARĂ - 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella, puse sub sechestru în Vaslui. Fermele aparțin omului de afaceri Fănel Bogos

Situație alarmantă la Vaslui, după ce inspectorii sanitar‑veterinari au descoperit o contaminare masivă cu bacteria Salmonella și au pus sechestru pe aproximativ 1,5 milioane de ouă. Produsele provin de la fermele deținute de controversatul om de afaceri Fănel Bogos, același afacerist care ar fi încercat să obțină, prin intermediari, protecția premierului Ilie Bolojan, în schimbul a 1,5 milioane de euro.

Analizele de laborator au scos la iveală o situație gravă: toate cele aproximativ 60.000 de găini din două exploatații pe care Bogos le are în județul galați sunt infestate cu bacteria periculoasă, potrivit Radio Iași.

Întreaga producție de ouă a fost transportată ulterior către o stație de sortare aparținând aceleiași firme, aflată în Vaslui. În urma controalelor, inspectorii au decis instituirea imediată a sechestrului asupra întregii cantități, pentru a preveni orice risc de distribuție pe piață.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili amploarea exactă a contaminării și eventualele responsabilități.

Omul de afaceri vasluian, Fănel Bogos, este cercetat de DNA într-un dosar de șantaj și cumpărare de influență în formă continuată, după ce ar fi încercat să îl demită contracost pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare din Vaslui.

În dosar apare și numele premierului Ilie Bolojan , pentru că omul de afaceri a dat o importantă sumă de bani unor intermediari, pentru a ajunge în biroul premierului, lucru care s-a și întâmplat. Ilie Bolojan a explicat că nu știa despre ce este vorba în momentul în care l-a primit pe omul de afaceri în biroul său, dar și că acea discuție nu a avut niciun rezultat.