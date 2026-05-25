50.000 de români și-au pierdut locurile de muncă în ultimele luni. Guvernul, somat să scadă TVA și impozitul pe muncă

Antreprenorii avertizează că pun lacătul pe afaceri și cer Guvernului să reducă taxele! În urma unui sondaj, reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii au făcut o listă de solicitări pentru viitorul executiv.

Criza locurilor de muncă

Printre acestea , scăderea TVA și a impozitului pe muncă. Totul în condițiile în care, spun aceștia, 50.000 de oameni și-au pierdut locul de muncă în ultimele luni din cauza crizei.

„Sunt aproximativ 50.000 de locuri de muncă pierdute în ultimele luni, deci foarte, foarte multe sectoare de activitate care nu mai performează în această perioadă.

Cauzele? Lipsa măsurilor de susținere a mediului de afaceri, lipsa unei preocupări reale pentru economie, o impozitare și o taxare, așa cum ați văzut și prezentat de doamna Raiciu anterior, o taxare în continuare mult prea mare, peste puterea de cumpărare și peste competitivitatea companiilor.

Principale trei probleme pe care așteaptă antreprenorii ca viitorul guvern să le rezolve arată un lucru și anume că antreprenorii sunt sufocați de taxe și impozite.