Amenințări cu briceagul într-o școală din Vaslui. Un adolescent de 16 ani, cercetat penal

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 11:44

Un elev, în vârstă de 16 ani, l-ar fi amenințat luni pe colegul său cu un briceag, la un liceu din localitatea Zorleni, județul Vaslui, potrivit Vremea Nouă.

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