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Actualitate· 1 min citire
Andrew și Tristan Tate cer să fie eliberați pe cauțiune. Dosarul de extrădare rămâne în analiză
Frații Tate
Andrew și Tristan Tate au depus o cerere prin care solicită să fie eliberați din penitenciarul federal din Miami, în timp ce autoritățile britanice continuă demersurile pentru extrădarea lor într-un dosar care include acuzații de viol, agresiune și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale.
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