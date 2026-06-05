Armistițiu local între Ucraina și Rusia pentru repararea centralei Zaporojie: anunțul AIEA

Sursă: realitatea.net

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat vineri că a intermediat un armistițiu local temporar între Ucraina și Rusia, pentru a permite repararea unei linii de alimentare cu energie electrică a centralei nucleare Zaporojie. Este al șaselea acord de acest tip obținut de instituție de la sfârșitul anului trecut.

"Un armistiţiu local, negociat de AIEA, a intrat în vigoare astăzi pe linia frontului din apropierea centralei nucleare Zaporojie (ZNPP), deschizând calea pentru reparaţii cruciale ale liniei de alimentare cu energie electrică, menite să prevină ameninţarea unui accident nuclear", a declarat AIEA într-o postare pe X.

În zilele următoare, tehnicieni de ambele părţi vor începe repararea avariilor cauzate de război la linia electrică Dniprovska de 750 de kilovolţi, după o operaţiune extinsă de deminare a zonei, se arată în comunicat.

Linia electrică a fost deconectată în urmă cu mai bine de două luni, lăsând cea mai mare centrală nucleară din Europa să depindă de o singură linie de 330 kV pentru a furniza energia electrică necesară răcirii celor şase reactoare oprite, se arată în postare.

Centrala nucleară de la Zaporojie a pierdut accesul la această linie de mai multe ori în ultimele săptămâni, a declarat AIEA, fiind nevoită să utilizeze generatoarele diesel de urgenţă.