Atac fără precedent al Rusiei. O fabrică de drone din Kiev deținută de o companie americană, distrusă de o rachetă rusească

O fabrică de drone din Kiev, deținută de o companie americană înregistrată în statul Delaware, a fost distrusă de o rachetă balistică rusească. Potrivit The Guardian, acesta pare să fie primul atac direct al Rusiei asupra unei companii americane de la începutul războiului din Ucraina.
„Ruşilor nu le pasă cine deţine instalaţia de producţie”
Potrivit unei surse familiarizate cu activitatea companiei, Terminal Autonomy produce drone de atac de mare precizie, capabile să lovească ţinte aflate la distanţe mari. Acestea sunt echipate cu sisteme de ghidare rezistente la bruiajul electronic utilizat de armata rusă.
Expresia „terminal autonomy” desemnează etapa finală a atacului unei drone kamikaze, în care inteligenţa artificială preia controlul asupra aparatului după ce comunicaţiile radio sau reţelele de telefonie mobilă au fost bruiate de sistemele de apărare.
Documentele oficiale arată că Terminal Autonomy a fost înregistrată în statul Delaware în 2023.
Compania nu a răspuns solicitării de comentarii transmise prin e-mail, iar Ministerul ucrainean al Apărării nu a oferit un punct de vedere.
Anthony Vinci, fost înalt oficial al serviciilor de informaţii americane şi autor al cărţii The Fourth Intelligence Revolution: The Future of Espionage and the Battle to Save America, a declarat că, din perspectiva Moscovei, proprietarul unei fabrici nu are nicio relevanţă.
„Ruşilor nu le pasă cine deţine instalaţia de producţie. Ea rămâne o ţintă. Nu contează dacă este americană sau aparţine altcuiva”, a spus Vinci.
Atacul nu s-a soldat cu victime
La începutul lunii iulie, Donald Trump, care anterior manifestase rezerve faţă de înarmarea Ucrainei, a anunţat că Statele Unite vor autoriza Ucraina să producă pe plan intern rachete antiaeriene Patriot.
Potrivit lui Vinci, o astfel de decizie ar transforma şi aceste facilităţi în ţinte militare.
„Cred că, dacă rachetele Patriot sau orice alt sistem american ar fi fabricate în Ucraina, ruşii ar lovi instalaţia în care sunt produse”, a afirmat el.
Agenţia rusă de presă TASS a relatat prima despre atac, duminică, citând Ministerul rus al Apărării. Materialul nu menţiona că fabrica aparţinea unei companii americane, însă preciza că acolo lucrau „specialişti ai unei companii ucraineano-americane”. TASS a identificat corect şi modelele de drone produse la uzină: AQ-400 Scythe şi AQ-100 Bayonet.
Potrivit unei surse apropiate companiei, atacul nu s-a soldat cu victime.