Bărbat din Vaslui, arestat preventiv după ce și-ar fi agresat soția și ar fi ținut-o în casă

Cazul a intrat în atenția polițiștilor pe 2 octombrie, după ce Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Dumești a sesizat autoritățile.
Un bărbat de 34 de ani, din comuna Dumești, județul Vaslui, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce, potrivit anchetatorilor, și-ar fi agresat soția și ar fi împiedicat-o să părăsească locuința. El este cercetat pentru violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal.
Agresiunea ar fi avut loc pe fondul consumului de alcool
Din cercetările efectuate de polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Negrești rezultă că incidentul s-ar fi produs în perioada 29–30 septembrie. Anchetatorii susțin că bărbatul și-ar fi agresat fizic soția, în vârstă de 33 de ani, pe fondul consumului de alcool și al geloziei.
Mai mult, acesta ar fi împiedicat-o să părăsească domiciliul. Femeia a fost examinată medico-legal. Concluziile provizorii indică leziuni care ar necesita între 3 și 4 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.
A fost reținut pentru 24 de ore
În urma probelor administrate în dosar, polițiștii l-au reținut pe bărbat pe 2 octombrie, pentru o perioadă de 24 de ore.
Ulterior, acesta a fost prezentat Judecătoriei Vaslui, la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui. Instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Ancheta continuă
Bărbatul este cercetat pentru violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal. Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorilor pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele și pentru documentarea întregii activități infracționale.
Acuzațiile sunt în curs de cercetare, iar bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție pe durata procedurilor judiciare.