Publicat 18 nov. 2026, 11:14 Sursă Vasluianul

Primăria Vaslui începe, de vineri, 21 noiembrie 2026, primirea cererilor pentru repartizarea a 100 de locuințe ANL finanțate din PNRR. Proiectul vizează tinerii din grupuri vulnerabile.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre achizitie locuinta ANL