Primăria Vaslui începe, de vineri, 21 noiembrie 2026, primirea cererilor pentru repartizarea a 100 de locuințe ANL finanțate din PNRR. Proiectul vizează tinerii din grupuri vulnerabile.
Proiectul include un total de 100 de apartamente, structurate astfel: 40 de locuințe cu o cameră, 40 cu două camere și 20 cu trei camere. Acestea sunt destinate închirierii tinerilor aflați în situații de vulnerabilitate.
Conform informațiilor publicate de Vasluianul, condițiile impuse pentru accesare a locuințelor sunt următoarele:
vârsta solicitantului trebuie să fie cuprinsă între 18 și 35 de ani;
domiciliul în municipiul Vaslui de cel puțin un an;
apartenența la un grup vulnerabil.
Dosarele se depun la Primăria Vaslui, începând cu data menționată. Detalii suplimentare privind documentația necesară și locația exactă de depunere a cererilor pot fi consultate în comunicatele oficiale ale instituției sau pe site-ul publicației sursă.