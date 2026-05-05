Bărbat dispărut în urmă cu o lună, găsit înecat în râul Bârlad
Bărbat găsit înecat
Trupul neînsuflețit al unui septuagenar din municipiul Bârlad a fost descoperit, marți, în apele râului Bârlad, în zona comunei Grivița, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Grivița.
Bărbatul în vârstă de 76 de ani a fost dat dispărut de familie la începutul lunii aprilie, relatează Agerpres.
Bărbatul a plecat de acasă în aprilie și nu s-a mai întors
„Poliţia Municipiului Bârlad a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, în localitatea Trestiana, comuna Griviţa, în albia râului Bârlad, a fost găsit cadavrul unui bărbat. Cadavrul a fost transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Vaslui pentru efectuarea autopsiei medico-legale în vederea stabilirii cauzei decesului.
Ca urmare a verificărilor efectuate a fost stabilită identitatea cadavrului, un bărbat de 76 de ani din municipiul Bârlad. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul bărbatului şi dispunerea măsurilor legale”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.
Cunoscut cu afecțiuni mintale, bărbatul a plecat voluntar de la domiciliu în noaptea de 4 spre 5 aprilie, fără a se mai întoarce.
