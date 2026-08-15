Bilanț dramatic după cutremurul din Indonezia: cel puțin 47 de morți și sute de clădiri afectate

Cutremurul cu magnitudinea de 7,7 care a lovit sâmbătă dimineață regiunea Flores din estul Indoneziei a provocat moartea a cel puțin 47 de persoane și rănirea altor zeci. Seismul a dus la prăbușirea și avarierea a sute de clădiri, a provocat alunecări de teren și a determinat autoritățile să emită temporar o avertizare de tsunami, relatează AP.
Seismul s-a produs la ora locală 5:58, la o adâncime de 10 kilometri, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS). Epicentrul a fost localizat la 68 de kilometri nord-nord-vest de orașul Ende, în provincia Nusa Tenggara de Est.
Cutremurul a fost urmat de cel puțin 235 de replici, cea mai puternică având magnitudinea de 6,2.
Cel puțin 47 de morți și 50 de răniți
Șeful Agenției Naționale pentru Gestionarea Dezastrelor, Suharyanto, a anunțat că echipele de salvare au recuperat cel puțin 47 de cadavre, în special în regiunile Sikka, Manggarai și Manggarai de Est. Cel puțin 50 de persoane au fost transportate la spitale.
Bilanțul victimelor ar putea crește, deoarece alunecările de teren au îngropat sau au izolat mai multe sate din șase regiuni ale insulei Flores.
Potrivit autorităților, cel puțin 157 de locuințe au fost distruse complet, iar aproape 200 au fost avariate. Aproximativ 2.000 de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele și să se mute în adăposturi temporare.
De asemenea, peste 100 de clădiri publice, printre care școli, centre medicale și biserici, au fost distruse.
Avertizare de tsunami, ridicată ulterior
Autoritățile au emis inițial o avertizare de tsunami pentru mai multe zone din provinciile Nusa Tenggara de Est, Nusa Tenggara de Vest, Sulawesi de Sud și Sulawesi de Sud-Est.
Locuitorii din zonele de coastă au fost îndemnați să se îndepărteze de plaje și de malurile râurilor și să se refugieze pe terenuri mai înalte.
Avertizarea a fost ridicată ulterior, după ce agenția meteorologică din Indonezia a anunțat că monitorizarea nu a indicat modificări semnificative ale nivelului mării care să reprezinte o amenințare pentru comunitățile de coastă.
Totuși, au fost înregistrate mai multe tsunami de mică amploare. În Maurole, în regiunea Ende, valurile au atins 0,94 metri. Valuri de peste 0,5 metri au fost detectate și în Bulukumba, în Sulawesi de Sud, și în Sape, în regiunea Bima.
În regiunile Manggarai și Manggarai de Est, apa a ajuns în sate de coastă, bărcile de pescuit au fost aruncate pe țărm, iar unele locuințe au fost înconjurate de sedimente după retragerea apei.
Alunecările de teren au blocat drumuri
Cutremurul a provocat alunecări de teren care au blocat autostrada Trans-Flores, un drum montan asfaltat de aproximativ 700 de kilometri care traversează insula Flores, de la Labuan Bajo la Larantuka.
Operațiunile de căutare și salvare sunt îngreunate de întreruperile de curent și comunicații, precum și de lipsa echipamentelor grele.
Fathur Rahman, șeful Biroului de Căutare și Salvare din Maumere, a declarat că unele sate sunt complet îngropate sau izolate.
Autoritățile au mobilizat trei elicoptere și o navă de salvare pentru operațiunile logistice, intervențiile de urgență și eventualele evacuări.
Locuitorii au fugit din clădiri în timpul seismului
Cutremurul a fost resimțit pe o mare parte a insulei Flores și a provocat panică în rândul populației.
Yohanna Embu, din Sikka, a povestit că oamenii au fugit către zone mai înalte. Ea a relatat că mai multe clădiri au fost avariate și că sala de așteptare a terminalului portuar din Maumere s-a prăbușit.
La Seminarul Major Sfântul Petru din Sikka, studenții participau la liturghia de dimineață când acoperișul unei săli de adunări s-a prăbușit. Aceștia au fugit în panică, iar un preot a suferit o fractură la picior după ce a sărit de la etajul al doilea al unei clădiri.
Seismul a fost resimțit și în Labuan Bajo, oraș aflat la intrarea în Parcul Național Komodo. Pagube au fost raportate și în Bima, în provincia Nusa Tenggara de Vest, precum și în unele zone din sudul insulei Sulawesi.
Un al doilea cutremur, de 6,9, în Sumatra de Nord
Sâmbătă după-amiază, un alt cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,9, a lovit provincia Sumatra de Nord, în vestul Indoneziei, potrivit USGS.
Acesta s-a produs la o adâncime de 172,5 kilometri, ceea ce l-a făcut prea adânc pentru a provoca pagube semnificative sau victime, potrivit autorităților indoneziene.
Indonezia este una dintre cele mai expuse țări la cutremure și activitate vulcanică. Arhipelagul, format din peste 17.000 de insule, se află pe „Inelul de Foc” al Pacificului, o zonă caracterizată prin numeroși vulcani și falii tectonice.