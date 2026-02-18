Călin Georgescu, mesaj crucial pentru popor, la ieșirea din Tribunal: „Vina mea este că exist alături de poporul român. Slujiți poporul român din care v-ați născut, nu partidul”

Măsura controlului judiciar a rămas în pronunțare pentru astăzi.

Călin Georgescu a ajuns la tribunal în jurul orei 13:30, după ce a fost chemat de urgență. Președintele interzis de Sistem a dat un nou mesaj crucial pentru poporul român, în care le-a transmis primarilor din toată țara: „Slujiți-vă comunitățile care v-au susținut și nu partidul. Slujiți poporul român din care v-ați născut, nu partidul. Slujiți-L pe Dumnezeu, nu pe satana”. Măsura controlului judiciar este în pronunțare pentru astăzi.

„Mulțumesc tuturor oamenilor prezenți aici, este o mare mângâiere sufletească pentru ceea ce există astăzi în România și pentru mine, în mod special. Desigur, suntem ignorați până în momentul în care va fi imposibil să fim ignorați. Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Și, prin urmare, evident că ei sunt deranjați, pentru că ei urăsc poporul român, îl urăsc pe Dumnezeu. Noi iubim poporul român și îl iubim pe Dumnezeu. Asta este tot. Știți, în puțină vreme, cel rău nu va mai fi și o să te uiți acolo unde era, și el nu va mai fi. Eu spun că rămânem ancorați și strâns legați de credință, de valorile milenare care ne-au ținut uniți și ne-au făcut puternici în această țară, în această națiune a noastră: Dumnezeu, patrie, familie, onoare, și în măsura în care există cineva din puterea ilegitimă de astăzi care mai are un dram de onoare, va ști că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Vă mulțumesc!

Știți ceva? Ieri a nins. E o zăpadă foarte frumoasă și am auzit, înainte să vin aici, că au fost luați prin surprindere. Eu voiam să le spun că te poate lua zăpada prin surprindere atunci când ninge în luna august, dar suntem în luna februarie și au fost luați prin surprindere. Prin surprindere i-a luat și poporul român pe data de 24 noiembrie 2024, și tot prin surprindere îi va lua toată întreaga schimbare la nivel mondial. Însă, știți, uitându-mă la drum, aș avea un mesaj pentru toți primarii din România, și anume: slujiți-vă comunitățile care v-au susținut și nu partidul. Slujiți poporul român din care v-ați născut, nu partidul. Slujiți-L pe Dumnezeu, nu pe satana. Vă mulțumesc!”, a declarat Călin Georgescu la ieșirea de la Tribunal.

„În orice caz, suntem onorați că suntem a doua oară în fața unui complet de trei judecători la Tribunalul București. E mai rar. În afară de asta, sigur, ce pot să vă spun? Judecați dumneavoastră. Suntem în 10 zile de două ori la un complet de divergență. Vă mulțumesc.” , a declarat avocatul lui Călin Georgescu.

Călin Georgescu a ajuns în jurul orei 13:20 la sediul Tribunalului București. Candidatul interzis de sistem a fost de susținători în ciuda condițiilor extreme de vreme.

Călin Georgescu a luat un copil în brațe înainte de intrarea în sediul instanței.