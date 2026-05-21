Călin Georgescu, mesaj puternic de Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor: „După jertfă urmează biruința. După Cruce urmează Învierea”

Călin Georgescu a transmis joi un mesaj cu ocazia Înălțării Domnului și a Zilei Eroilor, sărbătoare care coincide în tradiția creștină românească cu prăznuirea Sfinților Împărați Constantin și Elena.

„Astăzi ne-am plecat frunțile și inimile în fața eroilor noștri: ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român.”, a scris Călin Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a subliniat semnificația spirituală a zilei, invocând legătura dintre jertfă și biruință: „După jertfă urmează biruința. După Cruce urmează Învierea. Lumânările aprinse și florile așezate la mormintele lor sunt o legătură vie între generații și o mărturie că aceasta pomenire le poartă biruința peste veacuri.

Ne rugăm ca Dumnezeu să le dăruiască odihnă veșnică eroilor noștri. Iar nouă, celor care datorită lor trăim astăzi liberi, să ne dea tăria de a le cinsti jertfa și de a le urma vitejia.”



