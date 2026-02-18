CCR a declarat constituțională reforma pensiilor speciale, după 5 amânări. Legea merge spre promulgare

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, după aproximativ o oră de deliberări, că legea privind reforma pensiilor speciale este constituțională.

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, după aproximativ o oră de deliberări, că legea privind reforma pensiilor speciale este constituțională. Hotărârea permite actului normativ să meargă mai departe către promulgare, după ce decizia privind tăierea pensiilor speciale a fost amânată de cinci ori în ultimele luni.

Decizia este una surprinzătoare, în contextul controverselor și presiunilor din spațiul public legate de acest subiect.

Surse din cadrul Curții spun că discuțiile între judecători au fost tensionate, dat fiind impactul reformei asupra magistraților și altor categorii beneficiare de pensii de serviciu.

Reforma pe pensiile speciale, declarată constituțională de CCR

Decizia privind constituționalitatea a fost adoptată cu un scor surprinzător, de 6 la 3, având în vedere că, până acum, în cadrul Curții Constituționale se conturase o majoritate mult mai strânsă, de 5 la 4, în favoarea constituționalității legii, o situație care generase frecvent blocaje.

În schimb, hotărârea de a respinge sesizarea adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene a fost luată cu o majoritate previzibilă, de 5 la 4.

Deocamdată, autoritățile nu au primit un răspuns oficial din partea Comisiei Europene privind alocarea celor 231 de milioane de euro din PNRR aferente jalonului reformei pensiilor speciale. Nu este clar dacă România a pierdut definitiv acești bani sau dacă decizia CCR ar putea permite reluarea negocierilor cu Bruxellesul.